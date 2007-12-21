На шахте им. Засядько нашли тело горняка

В Донецке на шахте им. Засядько горноспасатели обнаружили тело еще одного горняка из числа погибших в результате взрыва 18 ноября.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня утром при обследовании одного из восточных вспомогательных уклонов горноспасатели обнаружили тело погибшего горняка. Днем тело было поднято на поверхность.

В выработках ведется контроль шахтного воздуха. В шахте работают 341 работника и два отделения горноспасателей.

Как сообщал УНИАН, На шахте им. Засядько в Донецке в результате трех взрывов 18 ноября, а также 1 и 2 декабря погиб 101 шахтер и 5 горноспасателей. Более 120 работников шахты и горноспасателей были госпитализированы. Тела 10 горняков, по состоянию на 20 декабря, не были обнаружены.

С целью ликвидации пожара техническим советом шахты было принято решение затопить аварийный участок.

20 декабря решением техсовета, в связи с выполнением проекта затопления, подачей расчетного количества воды и отсутствия в горных выработках аварийного участка концентраций угарного газа выше санитарных норм, аварийно-спасательные работы на шахте переведены в режим технических.

В данное время в шахте на восстановительных и других видах работ заняты около 300 горняков. Два отделения горноспасателей осуществляют контроль шахтного воздуха.