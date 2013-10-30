Украина уже сегодня может решить вопрос с оплатой российского газа

Украина сегодня-завтра путем переговоров с российской стороной намерена разрешить проблемную ситуацию с оплатой НАК «Нафтогаз Украины» газа, закупленного у «Газпрома» в предыдущие месяцы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

При этом он добавил, что в настоящее время в Москве для проведения переговоров находится украинская делегация во главе с главой правления «Нафтогаза» Евгением Бакулиным.

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«Мы всегда рассчитывались и рассчитаемся в этот раз с нашими партнерами. Мы никогда не были никому должны. Бывают, конечно, неувязки, бывают вопросы по срокам, связанные с общеевропейским кризисом. Поэтому и есть небольшие задержки по платежам», - сказал Ставицкий.

Он также отметил, что результат переговоров ожидается сегодня или завтра.

«Рассчитываем сегодня, максимум завтра», - сказал Ставицкий, отвечая на вопрос, когда ожидается результат переговоров.

При этом Ставицкий отметил, что вряд ли возникнет ситуация, когда «Газпрому» придется вводить предоплату за газ для Украины. «Надеюсь, что наши партнеры будут исходить не из политических, а из бизнес-интересов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 октября российский газовый монополист "Газпром" заявил, что рассмотрит вопрос о переводе Украины на предоплату и что у него есть возможность сделать это немедленно.

Ранее в тот же день глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Киев до сих пор не уплатил 882 млн долл. за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что, судя по всему, украинская сторона платить не собирается.

Премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром». При этом он отметил, что причины для задержек оплаты есть. «Какие-то могут быть причины, я о них говорил. Я же не говорю, что у нас все безоблачно... Проблемы есть. Но они не являются какими-то критическими», - сказал Азаров.

Напомним, отношения между странами обострились после того, как руководство Украины отказалось вступать в Таможенный союз, инициатором создания которого является Россия.