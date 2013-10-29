Медведев пригрозил перевести Украину на предоплату за газ

Россия намерена перейти на поставки Украине газа по предоплате, если проблема с задолженностью не будет решена в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании по долгам за поставки газа в России, передает РИА Новости.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании поднял вопрос о задолженности Киева. По его словам, Украина до сих пор не оплатила 882 миллиона долларов за поставленный в августе российский газ, что согласно контракту грозит ей переходом на систему предоплаты. По его словам, была предоставлена отсрочка до 1 октября, однако и этот срок давно истек.

Российский премьер отметил, что "такой вариант вполне возможен, другое дело, что это осложнит ситуацию". "В ближайшее время надо дождаться реакции украинских партнеров, и в зависимости от этого, избрать соответствующую линию поведения. Если реакции не будет, значит, придется переходить на предварительную оплату", - сказал Медведев.

По теме: "Газпром" заявляет, что Украина не оплатила $882 миллиона за поставки газа

Также, сегодня, 29 октября, премьер-министр Украины Николай Азаров сказал журналистам, что в последнее время с оплатой за закупаемый в России газ возникли некоторые сложности, однако все проблемные вопросы должны разрешить хозяйствующие субъекты - «Нафтогаз Украины» и «Газпром».

Комментируя заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о возникновении задержки с оплатой за газ, Азаров сказал: «То, что Миллер говорит, этот вопрос прежде всего надо адресовать «Нафтогазу», потому что «Нафтогаз» осуществляет расчеты с «Газпромом», а не правительство. Подчеркиваем: правительство держит эти вопросы на контроле, но это, прежде всего, вопрос двух хозяйствующих субъектов. Поэтому они должны разбираться».

При этом он отметил, что причины для задержек оплаты есть. «Какие-то могут быть причины, я о них говорил. Я же не говорю, что у нас все безоблачно... Проблемы есть. Но они не являются какими-то критическими», - сказал Азаров.