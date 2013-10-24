Главное за день: обзор топ-новостей

Кличко заявил, что идет в Президенты Украины

"Чтобы положить конец всяческим домыслам и попыткам расправиться со мной, как с возможным кандидатом я хочу заявить: Я баллотируюсь в Президенты", - сказал Кличко. Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Кличко сделал с трибуны парламента, после того, как в ВО Свобода сообщили, что Рада под видом экономического закона утвердил норму, которая может помешать Виталию Кличко стать кандидатом в президенты

Примечательно, что поправку к законопроекту об изменениях в Налоговый кодекс, которая может помешать баллотироваться лицам, которые не проживают в Украине постоянно, внес депутат из фракции «Батькивщина» Игорь Бриченко, причем сам Бриченко заявляет, что не имеет отношения к данной поправке.

Позже лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк признал, что лидер УДАРа Виталий Кличко имеет право на заявления об участии в президентских выборах 2015 года

ВР приняла закон о либерализации рынка электроэнергии

Им предусматривается возможность свободы выбора поставщика электроэнергии путем заключения двусторонних договоров, а также возможность приобретения необходимых объемов электроэнергии на спотовом рынке. За данный законопроект проголосовали 305 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также сегодня Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс Украины и упростила процедуру регистрации бизнеса, одновременно сделав бесплатным доступ к информации государственных реестров субъектов хозяйствования

Рада рассмотрит все три законопроекта "о Тимошенко" на следующей пленарной неделе

Верховная Рада решила рассмотреть три законопроекта по лечению осужденных за рубежом на следующей пленарной неделе, которая будет 5-8 ноября

За рассмотрение этих законопроектов на следующей неделе проголосовали 367 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Примечательно, что защита Тимошенко считает неприемлемым один из трех предложенных проектов - законопроект внефракционного народного депутата Сергея Мищенко о лечении осужденных за границей .

Глава МИД Швеции напомнил, что соглашение Украины с ЕС может сорваться

"Поговорил с Мирославом Лайчаком (глава МИД Словакии - УНИАН) о нашей обеспокоенности тем, что Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, если ситуация не изменится", - заявил Бильдт на своей странице в Twitter.

Турция хочет вступить в Таможенный союз - Назарбаев

«Ко мне обратился премьер-министр Турции Эрдоган - нельзя Турцию принять в Таможенный союз. Турция - большая страна, у нас общие границы, и тогда вообще бы отпал вопрос, который часто задают, - что вы создаете Советский Союз», - отметил Президент Казахстана.

В то же время, Президент России Владимир Путин заявляет, что Индия хочет подписать договор о зоне свободной торговли с Таможенным союзом

Две трети жителей села не готовы продать свою землю - опрос

Продать свои земли сельскохозяйственного назначения в случае открытия в Украине рынка земли не готовы 70 % респондентов - жителей села

Россия отклонила апелляцию украинца с судна Greenpeace

Областной суд Мурманска отклонил апелляцию гражданина Украины Руслана Якушева с судна Artic Sunrise и оставил его под арестом до 24 ноября

Вероятность столкновения "крымского" ​​астероида с Землей выросла в 7 раз

Вероятность столкновения 400-метрового астероида 2013 TV135 с Землей в 2032 году вновь возросло и составляет 1 к 9090.

Заседание по делу ЕЭСУ переносится из-за болезни судьи - адвокаты Тимошенко

В связи с болезнью судьи Садовского заседание перенесли

Сборная Украины получит $ 2 миллиона за победу над французами

Игроки сборной Украины по футболу и тренерский штаб национальной команды за победу в стыковых матчах со сборной Франции получат 2 миллиона долларов премиальных

Также сегодня сообщалось, что сборная Украины сыграет с французами на НСК «Олимпийский» в Киеве. После этого матча команды встретятся во второй раз на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени.

Правительство рассчитывает на скорейшее подписание ЗСТ с Турцией

Правительство Украины рассчитывает на скорейшее подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, несмотря на имеющиеся противоречия по вопросам торговли аграрной продукцией.

Добкин обозвал Свободу "национал-рагулями"

Председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин считает , что территория Харьковской области закрыта для идеологии ВО «Свобода».

Януковича с начала года 53 раза просили помиловать Тимошенко

С начала года в Администрацию Президента поступило 53 ходатайства о помиловании бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

Госдума требует от Украины освобождения Маркова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

«Мы в комитете по делам СНГ, в Государственной думе будем держать ситуацию, связанную с Игорем Марковым , на жестком контроле. Мы намерены четко требовать от властей Украины скорейшего освобождения Игоря Маркова в связи с необоснованным заключением под стражу, именно так это видится в Государственной думе», - заявил Слуцкий.