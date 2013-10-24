Индия хочет зону свободной торговли с Таможенным союзом - Путин
Президент России Владимир Путин заявляет, что Индия хочет подписать договор о зоне свободной торговле с Таможенным союзом
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.
Он отметил, что не только Турция высказала интерес относительно интеграции с Таможенным союзом, но и другие крупные страны. «Хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, что такой же интерес проявляет одна из самых крупных экономик мира – это Индия», - сказал Путин.
Президент России рассказал, что в ходе его встречи с премьер-министром Индии обсуждался этот вопрос. «Он просил меня поставить вопрос на нашей сегодняшней встрече, что Индия хотела бы рассмотреть возможность подписания договора о зоне свободной торговли с Таможенным союзом», - подчеркнул Путин.
По его словам, учитывая масштабы индийского рынка, перспективы развития Азии в целом членам таможенного Союза «нужно самым серьезным образом отнестись к этому предложению».
В тоже время он подчеркнул, что условия вступления в ТС должны быть для всех стран одинаковы.