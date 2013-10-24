Индия хочет зону свободной торговли с Таможенным союзом - Путин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Путин сказал, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Он отметил, что не только Турция высказала интерес относительно интеграции с Таможенным союзом, но и другие крупные страны. «Хотел бы вас проинформировать, уважаемые коллеги, что такой же интерес проявляет одна из самых крупных экономик мира – это Индия», - сказал Путин.

Президент России рассказал, что в ходе его встречи с премьер-министром Индии обсуждался этот вопрос. «Он просил меня поставить вопрос на нашей сегодняшней встрече, что Индия хотела бы рассмотреть возможность подписания договора о зоне свободной торговли с Таможенным союзом», - подчеркнул Путин.

По его словам, учитывая масштабы индийского рынка, перспективы развития Азии в целом членам таможенного Союза «нужно самым серьезным образом отнестись к этому предложению».

В тоже время он подчеркнул, что условия вступления в ТС должны быть для всех стран одинаковы.