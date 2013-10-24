Россия отклонила апелляцию украинца с судна Greenpeace
Мурманский областной суд отклонил апелляцию гражданина Украины Руслана Якушева с судна Artic Sunrise и оставил его под арестом до 24 ноября
Об этом УНИАН сообщили в московском офисе «Гринпис».
«Апелляция Руслана Якушева с Artic Sunrise отклонена. Он остается под арестом до 24 ноября», - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, активисты «Гринпис» попытались 18 сентября в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф" для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.
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На следующий день на борт судна Arctic Sunrise высадились российские пограничники. Все 30 активистов «Гринпис» были арестованы, среди них - украинец Якушев.
24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.
23 октября следователи переквалифицировали уголовное дело по факту нападения на платформу «Приразломная» со статьи «пиратство» на статью «хулиганство».