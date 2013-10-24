Заседание по делу ЕЭСУ переносится из-за болезни судьи - адвокаты Тимошенко

Заседание Киевского районного суда Харькова по делу о нарушениях в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», запланированное на завтра, 25 октября, не состоится из-за болезни председательствующего судьи Константина Садовского.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Сергей Власенко.

«Юлия Владимировна вчера получила письмо официальное о том, что заседания не будет. В связи с болезнью Садовского заседание переносится. О дате и времени будет сообщено позже. Это письмо видела Женя Тимошенко, которая вчера была в Харькове», - сказал он.

В то же время Власенко сказал, что ни ему, ни адвокату Александру Плахотнюку об отмене заседания не сообщали.

«Мне и Плахотнюку никто не сообщал. Если бы они не сообщили Юлии Владимировне, мы бы об этом ничего не знали», - сказал Власенко.

Как сообщал УНИАН, заседания суда по делу ЕЭСУ переносятся с апреля 2012 года из-за отказа Тимошенко присутствовать на заседаниях.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн. грн, хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом хищения бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.