Рада рассмотрит все три законопроекта "о Тимошенко" на следующей пленарной неделе

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в соответствии с решением парламента, на следующую пленарную неделю 5-8 ноября включены три законопроекта по этому вопросу, один из которых внесен лидерами оппозиционных фракций Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком.

Еще два законопроекта внесены внефракционными депутатами Анжеликой Лабунской и Сергеем Мищенко.

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За рассмотрение этих законопроектов на следующей неделе проголосовали 367 из 417 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данное решение поддержали 190 народных депутатов из Партии регионов, 82 - из фракции “Батькивщина”, по 34 - из фракций “УДАР” и “Свобода”, а также 27 внефракционных. Не голосовала в полном составе фракция КПУ.

Как сообщалось, в законопроекте Мищенко предусматривается, что осужденное лицо может быть отправлено на лечение за границу, однако по окончании лечения обязано вернуться для дальнейшего отбывания наказания.

В «Батькивщине» заявили, что не будут поддерживать законопроект Мищенко.

22 октября внефракционный депутат Анжелика Лабунская внесла в Верховную Раду альтернативный законопроект для лечения осужденных за рубежом. В нем предусматривается, что суд, принимая решение о лечении за рубежом лица, приговоренного к лишению свободы, обязан одновременно принять решение об освобождении такого лица от наказания в связи с болезнью.

Три оппозиционные фракции в законопроекте о запрещении выборочного правосудия предлагают установить, чтобы лица, в отношении которых международными судебными учреждениями или соответствующими органами международных организаций установлены факты применения выборочного правосудия или нарушения Украиной ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, подлежали помилованию в соответствии с Конституцией Украины или к ним должна применяться амнистия. Законом предусматривается применить полную индивидуальную амнистию к экс-премьеру Юлии Тимошенко.