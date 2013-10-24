Глава МИД Швеции напомнил, что соглашение Украины с ЕС может сорваться
17:31, 24 октября 2013Политика
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Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что подписание соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС может сорваться в случае отсутствия изменений
Глава МИД Швеции Карл Бильдт / Фото: expert.ru
Об этом министр написал на своей странице в Twitter.
"Поговорил с Мирославом Лайчаком (глава МИД Словакии - УНИАН) о нашей обеспокоенности тем, что Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, если ситуация не изменится", - заявил Бильдт.
Ранее Карл Бильдт заявил, что просто "больничные каникулы" в Германии для Тимошенко, когда ее отпустят на лечение, но без помилования, не является решением проблемы.
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