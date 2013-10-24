Глава МИД Швеции напомнил, что соглашение Украины с ЕС может сорваться

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

"Поговорил с Мирославом Лайчаком (глава МИД Словакии - УНИАН) о нашей обеспокоенности тем, что Украина не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС, если ситуация не изменится", - заявил Бильдт.

Ранее Карл Бильдт заявил, что просто "больничные каникулы" в Германии для Тимошенко, когда ее отпустят на лечение, но без помилования, не является решением проблемы.