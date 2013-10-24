Добкин обозвал Свободу "национал-рагулями"
Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин считает, что территория Харьковской области закрыта для идеологии ВО «Свобода».
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом во время сессии Харьковского областного совета Добкин прокомментировал блог народного депутата от ВО «Свобода» Ирины Фарион, в котором она критически отозвалась о некоторых участниках парламентских слушаний на тему «Доступность и качество общего среднего образования: состояние и пути улучшения», которые прошли вчера, 23 октября.
«Я хочу этих национал-рагулей (ВО «Свобода» - УНИАН) предупредить. Территория Харьковской области для вас закрыта раз и навсегда. Сунетесь сюда с вашими законами, правилами и уставами, будет задевать наших учителей, будете оскорблять наших ветеранов, будете пытаться испортить наших детей, я вас предупреждаю через ваших представителей в этом зале, мы вам ваши портреты Шухевичей и Бандер засунем в те места вашего тела, где им будет более комфортно, чем на харьковских стадионах и на улицах. Только не забудьте их предварительно в трубочку скрутить», - отметил Добкин с трибуны под аплодисменты депутатов облсовета.
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Он также выразил убеждение, что идеология ВО «Свобода» будет чужой и в Европейском Союзе.
Как сообщал УНИАН, 23 октября, Добкин во время парламентских слушаний относительно доступности и качества общего среднего образования высказался критически по адресу оппозиции. После завершения своего выступления Добкин сказал на русском языке: «Мне было все понятно в выступлении министра образования и науки (Дмитрия Табачника - УНИАН). И абсолютно непонятно, о чем сегодня говорил председатель профильного комитета Верховной Рады (Лилия Гриневич - УНИАН)».
На это народный депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион призвала Добкина выступать на украинском языке.
Добкин ответил, что «вместо критики и лозунгов лучше бы представители оппозиции объединили свои усилия и построили хоть один теплый туалет в сельской школе».
Вечером Фарион в своем блоге на «Украинской правде» критически отозвалась об участниках парламентских слушаний. «Сегодня я эту орду имела возможность увидеть вблизи: жалкий образ совка, взлелеянный коммуно-большевистским режимом и перехваченный уголовно-регионаловским породьем», - отметила, в частности, она.
Кроме того, Фарион обвинила Добкина в невежестве.