Добкин обозвал Свободу "национал-рагулями"

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом во время сессии Харьковского областного совета Добкин прокомментировал блог народного депутата от ВО «Свобода» Ирины Фарион, в котором она критически отозвалась о некоторых участниках парламентских слушаний на тему «Доступность и качество общего среднего образования: состояние и пути улучшения», которые прошли вчера, 23 октября.

«Я хочу этих национал-рагулей (ВО «Свобода» - УНИАН) предупредить. Территория Харьковской области для вас закрыта раз и навсегда. Сунетесь сюда с вашими законами, правилами и уставами, будет задевать наших учителей, будете оскорблять наших ветеранов, будете пытаться испортить наших детей, я вас предупреждаю через ваших представителей в этом зале, мы вам ваши портреты Шухевичей и Бандер засунем в те места вашего тела, где им будет более комфортно, чем на харьковских стадионах и на улицах. Только не забудьте их предварительно в трубочку скрутить», - отметил Добкин с трибуны под аплодисменты депутатов облсовета.

Читайте также: Добкин в сносе доски Шевелеву в Харькове обвинил "свободовцев"

Он также выразил убеждение, что идеология ВО «Свобода» будет чужой и в Европейском Союзе.

Как сообщал УНИАН, 23 октября, Добкин во время парламентских слушаний относительно доступности и качества общего среднего образования высказался критически по адресу оппозиции. После завершения своего выступления Добкин сказал на русском языке: «Мне было все понятно в выступлении министра образования и науки (Дмитрия Табачника - УНИАН). И абсолютно непонятно, о чем сегодня говорил председатель профильного комитета Верховной Рады (Лилия Гриневич - УНИАН)».

На это народный депутат от ВО «Свобода» Ирина Фарион призвала Добкина выступать на украинском языке.

Добкин ответил, что «вместо критики и лозунгов лучше бы представители оппозиции объединили свои усилия и построили хоть один теплый туалет в сельской школе».

Вечером Фарион в своем блоге на «Украинской правде» критически отозвалась об участниках парламентских слушаний. «Сегодня я эту орду имела возможность увидеть вблизи: жалкий образ совка, взлелеянный коммуно-большевистским режимом и перехваченный уголовно-регионаловским породьем», - отметила, в частности, она.

Кроме того, Фарион обвинила Добкина в невежестве.