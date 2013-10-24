Госдума требует от Украины освобождения Маркова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий.

«Мы в комитете по делам СНГ, в Государственной думе будем держать ситуацию, связанную с Игорем Марковым, на жестком контроле. Мы намерены отчетливо потребовать от властей Украины скорейшего освобождения Игоря Маркова в связи с необоснованным заключением под стражу, именно таковым это видится в Государственной думе», - заявил Слуцкий.

По теме: Суд арестовал экс-депутата Маркова

Он отметил, что комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, в составе которого работают представители всех фракций Госдумы РФ, выражает резкое несогласие и осуждение ареста в Украине Маркова.

«Мы помним недавнее решение Высшего административного суда Украины о лишении Маркова депутатских полномочий. Сейчас этот арест не вяжется ни с какими правовыми и человеческими нормами. Все это говорит о том, что это мщение властей Украины политику Маркову, лидеру партии «Родина» в связи с очевидно занимаемой им откровенно пророссийской позицией», - считает он.

По его словам, Марков всегда был и остается сторонником присоединения Украины к евразийскому проекту, начиная с членства в Таможенном союзе.

Как сообщал УНИАН, Марков был задержан 22 октября во время допроса в здании Одесского областного управления внутренних дел.

По данным Управления связей с общественностью МВД Украины, ему инкриминируют организацию и осуществление избиения участников пикета в Одессе. Речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской областной администрации проходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ. Марков подозревают в организации избиения участников этой акции, а также непосредственно в самом избиении пикетчиков.

23 октября Печерский районный суд Киева избрал для экс-депутата, доставленного из Одессы в Киев, меру пресечения свободы в виде ареста до 20 декабря.

Справка УНИАН. 12 сентября 2013 года Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию народного депутата Маркова. Суд посчитал доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе № 133 в Одессе, где победителем был признан Марков. Авторами иска в ЦИК являются три человека, в частности экс-депутат Юрий Кармазин.