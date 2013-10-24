В оппозиции заявляют, что не имеют отношения к правкам в Налоговый кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с трибуны ВР.

“Я еще раз говорю, что к закону 2045 и поправкам, которые там обозначены именем Бриченко, народного депутата Украины, я не имею никакого отношения”, - заявил он.

В свою очередь председатель ВР Владимир Рыбак отметил, что Бриченко 16 октября двумя отдельными письмами внес 31 поправку в соответствующий законопроект. Этот законопроект, напомнил Рыбак, был принят Верховной Радой в первом чтении еще 8 октября. “Поправки № 36 и № 37, которые содержатся в сравнительной таблице ко второму чтению, были предложены народным депутатом Бриченко первым письмом к ст. 183 Налогового кодекса Украины. А вторым письмом - к ст. 70 и ст. 170”, - сказал Рыбак.

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Он добавил, что профильным комитетом при подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению этого законопроекта были учтены предложения к ст. 70 и ст. 170, изложенные Бриченко во втором письме.

В то же время, по словам Рыбака, по распоряжению председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики подготовка этого законопроекта была поручена группе народных депутатов во главе с народным депутатом от «УДАРа» Оксаной Продан.

Рыбак заявил, что рабочая группа ни разу не поднимала вопрос относительно отдельного рассмотрения этих поправок.

Как сообщалось, сегодня, 24 октября, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков.

Оппозиция заблокировала трибуну ВР из-за поправки, которая предусматривает, что лица, имеющие вид на жительство в другой стране, считаются такими, которые не проживают в Украине.

«В случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, оно считается таким, которое не проживает в Украине», - отмечается в поправке депутата Бриченко и в окончательной редакции принятого Верховной Радой закона.

Таким образом, лидер "УДАРа" Виталий Кличко фактически лишается права принимать участие в президентской кампании 2015 года, поскольку в перечне требований к кандидату в Президенты есть пунктом о проживании в Украине на протяжении 10 последних перед днем выборов лет.