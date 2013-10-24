Рада утвердила норму, которая не даст Кличко идти в президенты - Свобода

Поправку в законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, что может помешать баллотироваться лицам, не проживающим в Украине постоянно, внес депутат из фракции «Батькивщина» Игорь Бриченко.

Как передает корреспондент УНИАН, в “УДАРе” выступают против принятия изменений в Налоговый кодекс, в частности из-за поправки, которая может грозить баллотированию Виталия Кличко как кандидата в президенты Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, оппозиционные депутаты настаивают, что указанный закон был принят с нарушением Регламента Верховной Рады.

Законопроект, регистрационный номер 2054А “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков”, принимался без обсуждения и без рассмотрения поправок, подчеркнули народные депутаты из фракций УДАР.

В то же время в данном законопроекте как учтенная была поправка под №76, внесенная народным депутатом Украины Игорем Бриченко (фракция “Батькивщина”), в которой предусмотрено, что “в случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранной страны, считается не проживающим в Украине”.

Известно, что для того, чтобы баллотироваться кандидатом в президенты Украины, необходимо проживать на территории Украины не менее 10 лет.

Как написал "свободовец" Александр Аронец на своей странице в Фейсбук, эта правка закрывает Виталию Кличко возможность участвовать в президентских выборах.

"Если вы еще не поняли, что происходит в Раде, почему блокируется - объясню. Регионалы, под видом экономического закона протянули норму, согласно которой Кличко может быть отказано в регистрации кандидатом в президенты. (...) "Физическое лицо, которое является резидентом иностранного государства, то есть не проживает в Украине, может быть взято на учет по месту регистрации своего пребывания (проживания) на территории Украины" . "То есть, поскольку Кличко платил налоги в Германии, он признается резидентом иностранного государства, таким образом он не проживал в Украине необходимые для баллотирования 10 лет", - отмечает Аронец.

Как сообщал УНИАН, сегодня оппозиция заблокировала трибуну парламента, протестуя против нарушения регламента во время голосования за внесение изменений в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации налогоплательщиков.