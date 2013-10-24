Правительство рассчитывает на скорое подписание ЗСТ с Турцией

Правительство Украины рассчитывает на скорое подписание соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, несмотря на имеющиеся противоречия по вопросам торговли аграрной продукцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на международном Черноморском экономическом форуме, который проходит в Крыму.

«Для нас Турция стратегический партнер. Мы с Турцией ведем и практически уже находимся на стадии завершения переговоров о создании зоны свободной торговли», - сказал Азаров.

«Какие есть проблемы? Они касаются рынка сельскохозяйственной продукции. Турция думает, как защитить свой рынок, и мы думаем, как свой рынок защитить», - добавил глава правительства.

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По его словам, Турция активно развивает свое сельское хозяйство, включая выращивание овощей в парниках. И эта продукция является конкурентом украинских овощей.

“Мы в последнее время очень активно занимаемся созданием теплиц. Начинается хорошая конкуренция. Это хорошо: конкуренция лучше отсутствия конкуренции. В результате, цены на овощную продукцию у нас снижаются», - сказал премьер Украины.

Азаров при этом выразил уверенность, что стороны сумеют достичь компромисса по этим чувствительным для двух стран вопросам и соглашение о создании зоны свободной торговли с Турцией будет подписано, так как этот проект чрезвычайно важен для Украины.

Справка УНИАН. Киев и Анкара начали обсуждать возможность создания ЗСТ с 2007 года, а полноценный переговорный процесс начался в 2011 году. В общем объеме украинского экспорта турецкий рынок занимает важную вторую позицию после российского, составляя долю на уровне 6%.

По данным Госстата, в январе-августе 2013 года Украина экспортировала в Турцию продукции на 2,527 млрд долларов (рост на 2,3% к уровню аналогичного периода 2012 года), а импорт составил 1,119 млрд долларов (падение на 3,5% к восьми месяцам 2012 года). При этом Украина продает на соседний турецкий рынок в основном металл, уголь и минеральные удобрения, а покупает сельскохозяйственную продукцию, бытовую химию, текстиль и продукцию машиностроения.