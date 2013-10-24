Защита Тимошенко призывает Мищенко отозвать свой законопроект

Об этом заявил на брифинге защитник Тимошенко Сергей Власенко, сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”.

«Закон Сергея Мищенко в действительности является законом о том, как не подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, и не является законом о лечении заключенных за рубежом, и не является законом об освобождении Юлии Тимошенко», - отметил он.

Читайте также: Мищенко жалуется, что его законопроект не рассматривали в профильном комитете

«Данный закон внесен достойным сыном генпрокурора Пшонки. Он должен быть отозван бывшим депутатом фракции БЮТ, человеком, который выиграл выборы на лозунгах о том, что освободит свой округ для Юлии Тимошенко», - отметил Власенко.

По словам защитника, «то, что делает Мищенко, – это полная профанация европейской интеграции».

Он также подчеркнул, что в законопроекте есть большая статья об обязательствах государства, которое будет принимать больного.

«Все, кто прочитал данный закон, убедились, что европейская страна, которая должна была бы принять любого больного лечением, должна стать соучастником политических репрессий», - сказал Власенко.

«Это государство обязано создать в клинике филиал Качановской колонии. Это государство обязано вернуть политического узника в Украину, и обязано, по существу, создать тюремные условия в месте пребывания такого больного», - добавил он.

По словам Власенко, закон Мищенко является неприемлемым для любого государства, которое уважает демократические ценности.

«Я обращаюсь к Сергею Мищенко, чтобы он вспомнил о том, что он бывший член БЮТ, и чтобы он отозвал свой закон», - резюмировал защитник Тимошенко.

Как сообщалось, в законопроекте Мищенко предусматривается, что осужденное лицо может быть отправлено на лечение за границу, но по окончании лечения обязано вернуться для дальнейшего отбывания наказания.

В «Батькивщине» заявили, что не будут поддерживать законопроект Мищенко.

22 октября внефракционный депутат Анжелика Лабунская внесла в Верховную Раду альтернативный законопроект для лечения осужденных за рубежом.