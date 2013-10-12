Огромный портрет Гагарина вошел в национальный реестр рекордов Украины (фото)

Сегодня, 12 октября, представители Национального реестра рекордов Украины зарегистрировали этот рекорд как «Самое большое граффити на фасаде дома». Высота рисунка составила 35,25 м, ширина - 12,81 м, площадь - 451,55 кв.м

Как отметил эксперт Виталий Зорин, портрет Юрия Гагарина на фасаде дома - это самое большое граффити в Украине. «Этот рекорд сложно будет побить. Если желающие и найдутся, то им придется рисовать на 16-этажных или 24-этажных зданиях», - подчеркнул представитель Книги рекордов Украины, сообщает city.kharkov.ua .

Художники начали работу над созданием портрета в начале октября. На стене дома они изобразили небо, космос, корабль «Восток-1» и портрет самого космонавта в скафандре. Для создания картины понадобилось около 500 баллончиков с краской более 40 оттенков. Портрет Юрия Гагарина закончили рисовать 7 октября. Главный художник проекта - Андрей Пальваль.