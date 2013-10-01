В Севастополе бомба угрожает Херсонесу и Владимирскому собору

Сегодня с утра в Севастополе ведутся работы по обезвреживанию советской глубинной бомбы ББ-1. Как рассказали севастопольские спасатели, ее обнаружили в Карантинной бухте. Рядом с опасной находкой находятся Херсонес, Владимирский собор и частные жилые дома, сообщает Сегодня.

«Эта бомба была предназначена для уничтожения подводных лодок, ее вес - 165 кг, вес взрывчатого вещества - 189 кг. в тротиловом эквиваленте. Радиус разлета осколков составляет 300 метров, радиус действия гидроударной волны - около 2 километров», - рассказали в городском управлении ГСЧС.

Так как рядом с опасной находкой находятся Херсонес, Владимирский собор, частные жилые дома, а также территория воинской части Российской Федерации, пиротехники приняли решение транспортировать бомбу для уничтожения в акваторию мыса Коса Северная.

«До момента окончания спецоперации будут перекрыты территории от Карантинной бухты до мыса Толстый. Кроме того, на момент проведения работ по обезвреживанию авиабомбы, внешний рейд города и Севастопольская бухта будут перекрыты для движения всех видов судов», - подчеркнули в ГСЧС Севастополя.