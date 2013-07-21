Одесские спасатели эвакуировали райцентр и уничтожили полутонную авиабомбу

Спасатели уничтожили 500-килограммовую немецкую авиационную бомбу времен Второй мировой войны в Одесской области, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

Согласно сообщению, бомбу обнаружили на территории частного хозяйства во время проведения строительных работ. Информация о находке поступила в службу спасения «101» Березовского района 20 июля в 10:20. Спасатели, прибывшие по вызову, установили, что найдена 500-килограммовая немецкая авиационная бомба «SK-500». «Руководством ГСЧС района совместно с местными органами власти было принято решение о немедленной эвакуации населения. Были перекрыты все подъезды к месту проведения разминирования и эвакуированы около 300 жителей райцентра», - рассказал начальник пожарно-спасательной части №15 города Березовка Александр Грушко. По данным ГСЧС, местных жителей вывезли автобусами в районный дом культуры, где их обеспечили едой и горячим чаем. 37 больных, из которых 9 детей, из них семеро из родильного отделения, центральной районной больницы, которая расположена в нескольких десятках метров от места чрезвычайной находки, были переведены в противорадиационное укрытие больницы, а тяжелобольные, вместе с медицинскими работниками, эвакуированы в общежитие профессионально-технического училища.

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Как сообщается, группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Одесской области прибыла к месту происшествия в 15 часов, и после детального обследования транспортировала бомбу с помощью специального автомобиля за пределы города и в 19:50 уничтожила.