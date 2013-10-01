В Москве выпал снег (фото)

Небольшой снег начался в Москве во вторник утром, при этом он почти сразу таял, не задерживаясь на земле.

Слабый снежок наблюдался в центре Москвы, на юго-западе и юго-востоке. С неба, затянутого серыми тучами, на столичные улицы и прохожих падали небольшие снежные крупинки. В некоторых районах осадки представляли собой мокрый снег и сопровождались небольшим ветром, сообщает РИА Новости.

Также снегопад наблюдался еще в нескольких городах страны - Чебоксарах, Перми, Ижевске, Пензе, Уфе, Саранске. Ранний снег вызвал довольно бурную реакцию у пользователей соцсетей России.

Как известно, это уже не первый снег в Москве этой осенью. В последних числах сентября в отдельных районах города наблюдался слабый мокрый снег.

Ранее УНИАН сообщал, что на востоке и северо-востоке Украины первый снег ожидается в начале октября.