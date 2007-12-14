Система ”Рада” сертификации не имеет и не требует

За 17 лет работы системы голосования „Рада” не было выявлено ни одного нарушения.

Об этом заявил директор Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины, который разрабатывал систему „Рада”, Анатолий МОРОЗОВ в эфире „Свободы слова” на канале ICTV.

По его словам, на протяжении всего существования системы „Рада” на нее пытались перевести все неприятности во время голосований.

А.МОРОЗОВ отметил, что за 17 лет было множество проверок системы. „Ни одна комиссия, которая проверяла эту систему, не доказала, что она дает сбои. Система работала, работает и будет работать нормально”, - отметил он.

Он подчеркнул, что сейчас работает система третьего поколения „Рада-3”, установленная в 2003 году.

А.МОРОЗОВ также отметил, что система не нуждается в обязательной сертификации. Он подчеркнул, что необходимо сертифицировать те системы, которые содержат секретную информацию, а на сертификацию системы в парламенте должна быть добрая воля депутатов.