Германия профинансирует восстановление исторического Львова

Правительство Германии будет финансировать проект по восстановлению старых кварталов Львова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления охраны исторической среды Львовского городского совета Лилия ОНИЩЕНКО.

По ее словам, Львов - единственный город областного значения в Украине, в котором при поддержке правительства Германии будет реализовываться проект "Ревитализации (восстановления) старой части Львова". Другими претендентами на реализацию подобного проекта были Одесса и Черновцы.

"Это не реставрация отдельных домов или фасадов, а комплексное восстановление подъездов, внутренних двориков старых домов, а также домов целого квартала. Проекты по восстановлению кварталов мы начнем разрабатывать в следующем году. Надеемся, что на этот проект выделит средства и государство, и город", - сказала Л.ОНИЩЕНКО.

Как сообщил эксперт Центра международной миграции и развития, деятельность которого финансируется Министерством экономики и сотрудничества ФРГ, Стефан МИРОНЮК, подобный проект осуществляется уже на протяжении 7 лет в румынском городе Сибиу.

"Эти проекты долговременные. Мы не будем навязывать своих концепций Львову, их должна разработать местная власть. За эти годы в реставрацию румынского города Сибиу было вложено 100 млн. евро. Это не только наши деньги, финансирование шло от государства, финансовых учреждений. Мы имеем возможность привлекать средства под выгодные кредиты. Львову можно воспользоваться опытом Сибиу", - отметил С.МИРОНЮК.