В Кривом Роге джип сбил пятерых пешеходов, один человек погиб (фото)
11:57, 21 сентября 2013Общество
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Кривом Роге на ул. Модривской водитель джипа сбил пять пешеходов, один из которых погиб на месте происшествия
Джип сбил 5 человек / Фото: 0564.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожное происшествие произошло вчера в 21.30.
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"По предварительным данным водитель автомобиля «SsangYong Korando» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые двигались в попутном направлении по проезжей части дороги. Вследствие ДТП один пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, а еще четверо получили телесные повреждения", - отметили в ГАИ.
Джип сбил 5 человек / Фото: 0564.ua
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