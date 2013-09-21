В Кривом Роге джип сбил пятерых пешеходов, один человек погиб (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожное происшествие произошло вчера в 21.30.

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"По предварительным данным водитель автомобиля «SsangYong Korando» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, которые двигались в попутном направлении по проезжей части дороги. Вследствие ДТП один пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, а еще четверо получили телесные повреждения", - отметили в ГАИ.