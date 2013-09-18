На Житомирщине из-за ДТП с четырьмя фурами дорогу усыпало тортами, есть пострадавшие (фото, видео)

ДТП произошло возле автозаправки недалеко от села Кочеров Радомишльского района около 5.30 утра. Одна из фур перевозила торты, другая – металлические конструкции, еще две были пустыми.

В результате аварии водители автомобилей Iveco и Mersedes с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, сообщает zhitomir.info.

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На месте ДТП работали сотрудники управления ГАИ в Житомирской области.

В данное время еще проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются причины и виновники происшествия.