Главное за день: обзор топ-новостей

Кучма не видит будущего без России, но ее действий не понимает

Второй президент независимой Украины Леонид Кучма считает непонятными действия руководства России по ограничению украинского экспорта.

Завтра в правительстве планируют одобрить проект Соглашения об ассоциации с ЕС

«Сейчас Украина готовится к очень серьезному историческому событию - Вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства». Завтра мы на правительство выносим соглашение на утверждение, и тем самым начинается процесс прохождения внутригосударственных процедур. Правительство рассмотрит проект соглашения на своем заседании, одобрит его. По крайней мере как премьер-министр я буду предлагать правительству принять (соглашение)», - сказал Азаров.

ЦИК отказалась регистрировать группу по проведению референдума о ТС

Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала инициативную группу по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе о вступлении Украины в Таможенный союз.

Поводами стали невыполнение сроков представления и судебный запре .

Тимошенко рассказала о ежедневных обысках в ее палате и соседках-донощицах

"Мои вещи в камере ежедневно обыскивают, когда я нахожусь на медицинских процедурах. Возвращаюсь - все перерыто и перевернуто. Я никогда не остаюсь одна. Меня постоянно охраняют примерно до сотни человек. Десяток находится непосредственно возле меня" , - заявила Тимошенко в интервью Украинской правде.

В то же время, пенитенциарная служба обвинила экс-премьера в регулярном обмане общественности, предоставив прессе фотокопии ее заявлений. В частности, в ГПС сообщили, что несмотря на обнародованные в СМИ заявления, Юлия Тимошенко ни разу в ответ на вызовы в суд не согласилась быть транспортированной .

Кроме того, харьковский городской голова Геннадий Кернес обвинил Тимошенко в отсутствии патриотизма.

« В своем вчерашнем интервью Тимошенко заявила о том, что ее газовые контракты с Россией были чуть ли не главным шагом к тому, чтобы «найти экономическую независимость от такого непредсказуемого северного соседа». Иначе как цинизмом это не назвать», - заявил Кернес.

«Если бы при подписании этих контрактов Тимошенко действительно думала о государстве Украина, то сегодня свои мысли она могла бы выражать гораздо свободнее...», - подытожил он.

Суд отпустил обвиняемого в миллионных растратах экс -главу ГАИ под честное слово

Голосеевский райсуд Киева избрал личное обязательство как меру пресечения для бывшего начальника Департамента ГАИ Сергея Коломийца, который подозревается в совершении должностных преступлений и нанесении госбюджета около 2 млн грн убытков.

Израиль предпочитает Аль-Каиду Асаду

Власти Израиля признали, что одобрили бы отстранение от власти президента Сирии Башара Асада, поскольку его союз с Ираном опаснее для Израиля, чем деятельность экстремистских террористических группировок , в том числе Аль-Каиды.

Также стало известно, что США отложили запрет на поставки оружия оппозиции Сирии - администрация американского президента отказалась рассматривать положения федерального закона о запрете поставок вооружений и финансировании сирийских боевиков.

Литва пожаловалась ЕС на таможенное давление со стороны России

Литва направила в органы Евросоюза официальные жалобы в связи с ситуацией , которая в последнее время сложилась на границе республики с Калининградской областью РФ.

На жалобу уже отреагировала Еврокомиссия, ее представительство выступило в поддержку Литвы.

Янукович назначил нового судью Конституционного суда

Сегодня президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Александра Касминина судьей Конституционного Суда Украины.

Касминин назначен вместо Владимира Кампо, уволенного в связи с достижением 65-летнего возраста.

Мысли Тимошенко и Луценко кардинально разделились в вопросе единого кандидата

Юлия Тимошенко считает, что в первом туре президентских выборов 2015 года единый кандидат от оппозиции только повредит общей победе. Зато Юрий Луценко уже видит "холодную войну" без единого кандидата в президенты.

Грузия решила не вступать в Евразийский союз

"Хочет Грузия продолжать путь соглашения об ассоциации ? Конечно, мы хотим продолжать этот путь. И что касается Евразийского союза - это то, что исключено для грузинского народа. Мы сделали выбор, и этот выбор - европейский" , - заявила министр юстиции Грузии Теа Тсуликиани.

Водительское удостоверение образца СССР можно не менять - ВР

Согласно сегодняшнему решению ВР , удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик, могут быть заменены на удостоверения нового образца по желанию их владельца и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Ранее сообщалось об обязательности такой замены .

Карточку изгнанника - Маркова пока не блокировали

«Я буду ходить сюда (в ВР - ред.), пока мне не заблокируют карточку», - сказал Марков и добавил, что ситуация вокруг него свидетельствует о том, что «у беззакония нет предела».

Также сегодня стало известно, что народный депутат Игорь Марков вышел из фракции Партии регионов в парламенте.

Крупнейшие торговые сети в Украине обвинили в создании картеля

Антимонопольный комитет Украины установил факт организации картельного сговора ведущих торговых сетей в период 2010-2011 годов, что привело к повышению цен на продукты питания.

Фигурантами расследования стали компании «Фоззи-Фуд», «Фора», «Ашан Украина Гипермаркет», «Фудмаркет», «ЭКО», «БИЛЛА-Украина», «Край-2», «Фуршет», «Фуршет Центр», «Сеть-Маркет», «Мережа-Трейд», «Терра-Трейд», «Продмережа», «НОВУС Украина», «Икс 5 Ритейл Груп Украина», «Спар-Центр», «Бимаркет», «МЕТРО Кеш энд Кери Украина», «АТБ-маркет», «Адвентис», «АСНильсен Юкрейн».