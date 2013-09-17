Карточку изгнанника-Маркова пока не будут блокировать

Об этом заявил глава регламентного комитета Владимир Макеенко, зачитав на брифинге соответствующее решение Высшего админсуда.

По его словам, в отличие от таких же решений относительно депутатов Балоги и Домбровского, в нынешнем решении не содержится рекомендация ВР по блокированию карты Маркова, сообщает Украинская правда.

А потому он будет оставаться формально депутатом до распоряжения ЦИК о лишении его мандата.

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"Сегодня мы ожидаем постановления ЦИК с рекомендациями относительно дальнейших действий в отношении Маркова, заблокировать ему карточку, или нет", - добавил Макеенко.

Как известно, 12 сентября Высший админсуд обязал ЦИК лишить мандата депутата Рады Игоря Маркова. После этого он покинул ряды Партии регионов. Карточка для голосования еще остается у Маркова.

Ранее через суд были лишены депутатского мандата Александр Домбровский и Павел Балога, хотя срок обжалования их избрания в то время завершился. Спикер Владимир Рыбак вынужден был отобрать у них карточки для голосования.