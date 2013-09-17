Марков вышел из фракции Партии регионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Верховной Рады Украины сообщил председатель парламента Владимир Рыбак.

Он отметил, что Марков написал соответствующее заявление.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова.

Таким образом, суд считает доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков.

Авторами иска к ЦИК о признании противоправной ее бездействия и об отмене ее решения о регистрации Маркова являются три человека, в частности Юрий Кармазин.

14 сентября Марков сообщил, что написал заявление о выходе из фракции Партии регионов и попросил спикера объявить его на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

16 сентября председатель ВР Рыбак заявил, что в Верховной Раде нет решения суда о лишении Маркова мандата народного депутата.

“Еще решения у меня нет, в стенах Верховной Рады”, - сказал спикер. “Когда будет решение - тогда я посмотрю, какая инстанция, что там. Вы знаете, что по тем двум, которые раньше были (лишены депутатских мандатов Павел Балога и Александр Домбровский - УНИАН), я апеллировал, прошел все стадии, и только после этого я подписал распоряжение”, - сказал председатель ВР.

Он также выразил мнение, что вопрос относительно Маркова, как и по Домбровскому и Балоге, должна рассматривать Центральная избирательная комиссия.

“Парламента там нет”, - добавил Рыбак.

Справка УНИАН. В октябре 2012 года Марков - лидер партии «Родина» и заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко (Партия регионов) баллотировались в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №133 в Киевском районе Одессы. Марков одержал победу, набрав 26,6% голосов избирателей. Гончаренко был на втором месте с 20,46% голосов. Всего Марков получил 22349 голосов, а Гончаренко – 17189. Разница между ними составляла 5160 голосов.