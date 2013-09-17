Израиль предпочитает Аль-Каиду Асаду

По словам посла Израиля в США Майкла Орена, победа повстанцев (даже включая боевиков Аль-Каеды) была бы меньшим злом, чем сохранение нынешнего сирийско-иранского альянса. «С самого начала мы говорили, что Башар Асад должен уйти. Лучше уж плохие парни без связей с Ираном, чем с ними», - заявил посол в интервью газете The Jerusalem Post.

При этом Орен подчеркнул, что израильское руководство прекрасно понимает: люди, способные прийти на смену Асаду, никак не являются друзьями его страны, сообщает Lenta.ru.

«Но со стратегической точки зрения куда более опасной является арка Тегеран-Дамаск-Бейрут, в которой режим Асада — краеугольный камень», — пояснил свою позицию Орен.

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Посол также заявил, что у Израиля в сирийском конфликте есть собственные «красные линии», за которые его страна не позволит выходить. В отличие от США, речь идет не о применении химического оружия против гражданского населения, а о передаче этого (или другого опасного) оружия в руки «Хизбаллы» или других террористических групп. «Если это произойдет, мы не будем сидеть сложа руки», — пообещал дипломат.

Затрагивая тему дипломатических отношений в регионе, израильский дипломат заявил, что сейчас интересы его страны «как никогда» совпадают с интересами арабских стран Персидского залива, выступающих против Ирана и поддерживающих сирийскую оппозицию.

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В прошлом израильские власти не раз говорили, что в сирийском конфликте занимают подчеркнуто нейтральную позицию, не собираясь помогать или вредить какой-либо из сторон без крайней на то необходимости. Изменится ли стратегия невмешательства в связи с признанием Орена, неизвестно.

Обе стороны сирийского конфликта — и повстанцы-сунниты, и шиитско-алавитское правительство — декларируют свою ненависть к Израилю и желание добиться его разрушения. При этом ни те, ни другие не предпринимают активных действий в этом направлении, опасаясь серьезных последствий.