Литва пожаловалась ЕС на таможенное давление со стороны России

На жалобу уже отреагировала Еврокомиссия, ее представительство выступило в поддержку Литвы.

По мнению Вильнюса, тщательные проверки, которым таможенники на российской границе подвергают литовских перевозчиков, являются необоснованными. «Эти проблемы беспочвенны, являются дискриминационными и оказывают негативное воздействие на конкурентоспособность как литовской, так и европейской торгово-транспортной системы», — жалуется литовский МИД. В министерстве отмечают также, что действия российской стороны противоречат ее обязательствам, взятым при вступлении в ВТО.

Об этом по информации Delfi.lt сообщает Lenta.ru.

Жалобы были разосланы главному уполномоченному ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон, вице-президенту Еврокомиссии Сийму Калласу и нескольким комиссарам ЕК.

С комментарием по этому поводу во вторник, 17 сентября, выступило представительство Еврокомиссии в Литве. «Мешающие торговле действия российских учреждений не выглядят обоснованными. Поэтому Европейская комиссия надеется, что российские учреждения без промедления отменят необоснованные ограничения», — заявили в этой структуре.

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Литва, напомним, в настоящее время председательствует в Евросоюзе. Глава МИДа республики Линас Линкявичюс отмечал ранее, что она пытается использовать свои связи в европейских структурах, а также контакты с официальными лицами России, чтобы урегулировать ситуацию на российской границе. По данным, которые привел чиновник, из-за сложностей на таможне литовские перевозчики ежедневно несут убытки, исчисляемые миллионами евро.

В МИД из-за этого уже дважды вызывали посла РФ Владимира Чхиквадзе. Во второй раз, 13 сентября, ему была вручена нота протеста.

Жалобы на ситуацию, сложившуюся на границе с Калининградской областью, стали поступать в начале сентября. По данным литовской стороны, российские таможенники стали особо тщательно проверять машины с литовскими номерами. Из-за этого время прохождения границы для водителей значительно увеличилось. По данным литовской службы погранохраны, на пункте Рамонишкес, в частности, литовцев стали пропускать со скоростью 1-2 машины в час, хотя до этого пропускали по 10-20 машин в час (россиян при этом, как отмечается, «пропускают без проблем»).