Завтра в Кабмине планируют одобрить проект Соглашения об ассоциации с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сказал во время встречи с министром по делам Европы Министерства иностранных дел Великобритании Девидом Лидингтоном.

«Сейчас Украина готовится к очень серьезному историческому событию — Вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства». Завтра мы на правительство выносим соглашение на утверждение, и тем самым начинается процесс прохождения внутригосударственных процедур. Правительство рассмотрит проект соглашения на своем заседании, одобрит его. По крайней мере, как премьер-министр, я буду предлагать правительству одобрить (соглашение)», - сказал Азаров.

Он отметил, что после одобрения проекта Соглашения об ассоциации с ЕС начнется обычная процедура подготовки текста документа к подписанию.

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Азаров подчеркнул, что для Украины подписание Соглашения об ассоциации с Евросоюзом является большим историческим событием.

«Мы с большим уважением относимся к позиции правительства Великобритании, которое поддерживает процесс подписания этого соглашения», - подчеркнул Азаров.

В то же время он отметил, что после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС Украине еще необходимо будет пройти достаточно непростой путь, но власти с оптимизмом смотрят на этот процесс.

Справка УНИАН. Украина и ЕС начали переговоры о новом соглашении в 2007 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Вместе с тем, на протяжении 2012 года со стороны ЕС неоднократно раздавалась критика ситуации в Украине, в частности относительно применения к бывшим правительственным чиновникам выборочного правосудия.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил выводы относительно Украины, в которых выразил готовность подписать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите “Восточного партнерства” в Вильнюсе в ноябре 2013 года при условии, что Киев продемонстрирует решительные действия и ощутимый прогресс в реформирование избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.