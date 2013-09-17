Мнения Тимошенко и Луценко кардинально разделились в вопросе единого кандидата

Лидер оппозиции пока не хочет говорить о вероятности своего участия в выборах. По ее мнению, единственным кандидатом от оппозиции должен быть тот, кто получит больше всего голосов в первом туре голосования.

"Это честно, прозрачно, демократично. Это единственный возможный всенародный праймериз. Я противник выдвижения единого кандидата в президенты Украины от оппозиции в первом туре выборов", - заявила Тимошенко в интервью "Украинской правде".

По ее словам следующие выборы будут "самыми жестокими и грязными" со времен Независимости, поэтому оппозиция не имеет права их проиграть.

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"Именно поэтому я считаю, что ключевой стратегией будущих выборов является обеспечение максимальной демобилизации избирателей Януковича и в то же время обеспечения радикальной мобилизации всех сторонников демократических сил", - сказала Тимошенко.

Она также добавила, что единый кандидат уже в первом туре позволит политтехнологам Януковича очередной раз разделить страну на Восток и Запад и выиграть выборы.

В то же время лидер Инициативы "Третья Украинская Республика" Юрий Луценко принципиально настаивает на определении единого кандидата от оппозиции на президентские выборы 2015 года.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Ровно, цитирует его пресс-служба.

"Трое оппозиционных кандидатов могут пойти разными колоннами, но в этом случае они однозначно проигрывают. Сегодняшняя переменная социология показывает, что по крайней мере двое получат примерно одинаковый результат, который, с учетом задействованного властью административного ресурса, будет отставать от результата Януковича на 10-15%", - отмечает он.

"Такая рискованная стратегия шансов на победу во втором туре ни одному оппозиционному кандидату почти не оставит, потому что "монолит чиновничества, правоохранительных органов, судов и криминалитета останется непоколебимым", - подчеркнул политик.

По его мнению, без единого кандидата кампания превратится в настоящую "холодную войну".

По словам Луценко, он готов стать посредником между тремя оппозиционными кандидатами, чтобы достичь желаемого результата.

Политик надеется, что его позиция и общественное давление на ее поддержку будет иметь успех.

То же время, отвечая на вопрос о том, что будет в случае, когда до выборов 2015 единого кандидата не появится, Луценко отметил, что в таком случае вынужден будет присоединиться к строительству новой действительно оппозиционной партии на европейских принципах.

В новой структуре от готов стать "играющим тренером", или выполнять любую другую работу.

Инициатор "Третьей Украинской Республики" считает, что в случае поражения современных демократических сил, такая новая партия должна формироваться уже с нового поколения украинских политиков.