Водительские удостоверения образца СССР можно не заменять - ВР

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус" относительно урегулирования вопроса действия удостоверений водителя образцов бланков, утвержденных органами власти Союза Советских Социалистических Республик.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 314 народных депутатов из 403, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в раздел V «Переходные положения» Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус», где предусматривается, что удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик, могут быть заменены на удостоверения нового образца по желанию их владельца и в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В нынешнем варианте в «Переходных положениях» определяется, что удостоверения водителя, которые были выданы с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти Союза Советских Социалистических Республик, прекращают свое действие с 1 января 2014 года.

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В то же время депутаты не поддержали проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус" (о бесплатной замене водительского удостоверения старого образца для граждан пенсионного возраста) внефракционного народного депутата Олега Ляшко.