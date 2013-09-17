Грузия решила не вступать в Евразийский союз

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня во время выступления на заседании Комитета по вопросам иностранных дел Европарламента министр юстиции Грузии Теа Тсуликиани.

“Хочет ли Грузия продолжать путь соглашения об ассоциации? Конечно, мы хотим продолжать этот путь. И что касается Евразийского союза — это то, что исключено для грузинского народа. Мы сделали выбор, и этот выбор — европейский”, - заявила министр.

“Мы хотим, чтобы Вильнюс (Вильнюсский саммит “Восточного партнерства” - УНИАН) был успехом для Грузии. Поэтому мы продолжим в ближайшие месяцы работать в этом же направлении”, - добавила Тсуликиани.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заявлял о возможности рассмотрения вопроса о присоединении страны к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана, а в будущем — и к Евразийскому союзу.