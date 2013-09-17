Кернес обвинил Тимошенко в отсутствии патриотизма

16:51, 17 сентября 2013
Политика
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Харьковский городской голова Геннадий Кернес назвал суверенитет Украины "ценностью, которая не обсуждается"

Геннадий Кернес

Об этом говорится в заявлении Кернеса относительно последних высказываний Юлии Тимошенко, размещенном сегодня на сайте Харьковского городского совета.

«В своем вчерашнем интервью Тимошенко заявила о том, что ее газовые контракты с Россией были едва ли не главным шагом к тому, чтобы «найти экономическую независимость от такого непредсказуемого северного соседа». Иначе как цинизмом это не назвать», - подчеркнул Кернес.

По его мнению, Тимошенко санкционировала газовые контракты «с одной целью - получить поддержку Кремля на выборах Президента Украины».

«А о том, как жить с такой газовой петлей на шее ее стране - Украине, Тимошенко тогда не думала. Она руководствовалась известным принципом героини «Унесенных ветром» Скарлетт О`Хара: «Я подумаю об этом завтра» (когда стану Президентом)», - заметил мэр.

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Кернес выразил убеждение, что Тимошенко не просчитала заранее свои шаги, чем повлекла «миллиардные убытки госбюджета, сокращение производства экспортных предприятий, тысячи потерянных рабочих мест».

«Еще Тимошенко в свойственной ей манере, пуская пыль в глаза, говорит о том, что ее газовые контракты теперь должны сделать из каждого украинца националиста. Да, суверенитет Украины - ценность, которая не обсуждается. Только Тимошенко в который раз путает себя с Украиной, как в одной из своих рекламных кампаний. В действительности же, если контракт выгоден для государства, он не делает каждого украинца должником «Газпрома». А национализм в понимании Тимошенко - пахнет кровью и «раздором», - подчеркнул Кернес.

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«Если бы во время подписания этих контрактов Тимошенко действительно думала о государстве Украина, то сегодня свои суждения она могла бы выражать намного более свободно...», - подытожил мэр.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября в интервью "Украинской правде" экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что считает «торговую войну» с Россией предпоследним этапом формирования полной независимости Украины от бывшей советской империи.

«Я считаю ее третьим, предпоследним этапом формирования полной независимости Украины от бывшей советской империи. Первый этап мы прошли в 1991 году, когда получили политическую независимость — наш выстраданный государственный суверенитет, 22-ю годовщину которого мы только что отпраздновали. Второй этап — это формирование нашей энергетической независимости. Мы его преодолели во время газового кризиса 2009-го года, в тот момент, когда подписали такое "клятое" газовое соглашение с настоящими рыночными ценами на газ», - заметила Тимошенко.

По ее убеждению, Украина в этой "торговой войне" путем «финансовых потерь, путем экономической боли разрывает пуповину своей зависимости от рискованных, опасных, политизированных рынков сбыта, которые больше похожи на минное поле, чем на зону свободной торговли.

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