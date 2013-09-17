ЦИК отказалась регистрировать группу по проведению референдума о ТС

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение ЦИК приняла на сегодняшнем заседании. За такое решение проголосовали 13 членов ЦИК.

По словам заместителя председателя ЦИК Андрея Магеры, согласно закону о всеукраинском референдуме, уведомление о проведении собрания граждан должно быть подано в ЦИК не позднее, чем за 5 календарных дней до его проведения.

В то же время лидер КПУ Петр Симоненко, граждане Буйко и Адвена уведомление о проведении 8 сентября 2013 года на стадионе “Спартак” собрания граждан относительно организации всеукраинского референдума по народной инициативе о вступлении Украины в союз в рамках Евразийского экономического содружества подали в ЦИК 3 сентября 2013 года, то есть за 4 календарных дня до указанной в уведомлении даты проведения собрания граждан, то есть с нарушением установленного срока.

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Вместе с тем постановлением Окружного админсуда Киева от 6 сентября текущего года по искам Европейской партии Украины к ЦИК, Центризбиркому запрещено направлять своего представителя на собрание граждан относительно проведения всеукраинского референдума.

Магера отметил, что во исполнение решения суда ЦИК не направляла своего представителя на собрание граждан, которое проводилось на стадионе “Спартак”, что делает невозможным удостоверение факта проведения этого собрания.

По его словам, при образовании инициативной группы по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе не соблюден порядок, предусмотренный ст. 30 соответствующего закона.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Окружной административный суд Киева по иску Европейской партии Украины запретил КПУ организовывать и проводить собрание граждан по поводу проведения всеукраинского референдума относительно вступления Украины в Таможенный союз. Также постановлением суда ЦИК запрещено направлять своего представителя на собрание граждан Украины по поводу проведения референдума.

Однако 3 сентября лидер КПУ Симоненко сказал, что собрание граждан по подготовке референдума все же состоятся 8 сентября.

По данным СМИ, Компартия подала второе уведомление в ЦИК и отметила, что собрания состоятся 8 сентября, но тема собрания другая – вступление в ЕврАзЭс.

8 сентября участники собрания, которое проходило на стадионе "Спартак", утвердили вопрос на всеукраинский референдум: «Поддерживаете ли вы присоединение Украины к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации?» с вариантами ответа «да» или нет».

Как заявил государственный исполнитель, которого не пустили на собрание инициативной группы КПУ и «Украинского выбора» 8 сентября, ЦИК не сможет зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума, поскольку собрание проводилось незаконно.

Между тем 12 сентября инициативная группа по проведению референдума о вступлении Украины в Таможенный союз подала в Центризбирком документы для регистрации.

Группа была создана на собрании, которое состоялось в Киеве на стадионе «Спартак» 8 сентября 2013 года. Инициативная группа по проведению референдума состоит из 9892 человек, из которых ровно половина, 4946 — активисты Общественного движения «Украинский выбор», а другая половина – представители Коммунистической партии.

По закону «О референдуме», ЦИК в пятидневный срок проводит анализ документов на предмет их соответствия законодательству и по результатам принимает постановление о регистрации инициативной группы или об отказе в регистрации с указанием мотивов такого решения.

После принятия Центризбиркомом решения члены инициативной группы в сорокадневный срок должны собрать не менее трех миллионов подписей в поддержку проведения референдума.