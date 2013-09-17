Янукович назначил нового судью Конституционного суда
15:34, 17 сентября 2013Общество
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Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Александра Касминина судьей Конституционного Суда Украины
В Конституционном суде появился новый судья
Об этом говорится в указе № 513/2013, опубликованном на официальном сайте главы государства.
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Касминин назначен вместо Владимира Кампо, уволенного в связи с достижением 65-летнего возраста указом № 512/2013.
Как сообщал УНИАН, ранее, 18 июля, по результатам тайного голосования председателем Конституционного суда Украины был избран судья Вячеслав Овчаренко.
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