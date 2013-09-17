Янукович назначил нового судью Конституционного суда

Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Александра Касминина судьей Конституционного Суда Украины

Об этом говорится в указе № 513/2013, опубликованном на официальном сайте главы государства. По теме: Конституционный суд Украины возглавил судья из Енакиево Касминин назначен вместо Владимира Кампо, уволенного в связи с достижением 65-летнего возраста указом № 512/2013. Как сообщал УНИАН, ранее, 18 июля, по результатам тайного голосования председателем Конституционного суда Украины был избран судья Вячеслав Овчаренко.

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