США отложили запрет на поставку оружия оппозиции Сирии

Своё решение Барак Обама обосновал тем, что такие поставки обеспечивают безопасность США, сообщает Russia Today.

Согласно закону об экспорте вооружений президент США может отказаться от положений 40 и 40А, запрещающие поставку вооружений, предоставление кредитов и юридических услуг странам, которые поддерживают террористов. Закрыть глаза на эти правила американский президент может в том случае, если такие поставки являются основой безопасности США.

Барак Обама решил повременить с таким запретом, чтобы помочь «проверенным бойцам» сирийской оппозиции справиться с последствиями применения химического оружия. Такое заявление поступило после обнародования доклада ООН о том, что в Сирии был применён нервно-паралитический газ зарин.

Постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что детали доклада экспертов ООН не оставляют сомнений в том, что именно режим Башара Асада применил химоружие 21 августа в пригороде Дамаска. «В задачи миссии ООН не входило установление ответственности в применении химоружия, но технические детали доклада ясно указывают на то, что только сирийский режим мог осуществить эту атаку», - цитирует Пауэр Интерфакс. По её словам, применённое в пригороде Дамаска химоружие было «профессиональным».

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Однако российский постпред в ООН Виталий Чуркин заявил, что представленный инспекторами международной организации доклад, подтвердивший факт применения химического оружия в Сирии, насыщен техническими подробностями и требует изучения. «Доклад серьёзный, но очень технический. Он избегает категорических оценок и выводов. Некоторые наши зарубежные коллеги поторопились с выводами по поводу того, что доклад ясно говорит об использовании химоружия сирийским правительством. Не стоит торопиться с подобного рода выводами. Сначала необходимо полностью изучить доклад инспекторов ООН», - заявил Чуркин.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри 14 сентября в Женеве в рамках договоренностей по сирийскому вопросу выступили за политическое урегулирование конфликта, военное невмешательство и вывод химоружия из Сирии или его уничтожение к середине 2014 года. С идеей передачи сирийского химоружия под международный контроль выступила Россия.