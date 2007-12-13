Ющенко: национальное информпространство должно быть украинским

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что национальное информационное пространство должно быть украинским.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на встрече с членами Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«Национальное информационное пространство должно быть украинским. Это ключевое требование для развития единой нации, для патриотического воспитания детей и молодежи», – подчеркнул Президент. В этом контексте В.ЮЩЕНКО обратил особое внимание на использование на национальном телевидении и радио украинского языка.

Во время встречи Президент также подчеркнул, что создание и защита национального информационного пространства, в первую очередь, той его составляющей, которую образуют телевидение и радиовещание, – это государственная задача особой важности.

Глава государства призвал членов Нацсовета серьезно проанализировать достижения и ошибки на этом пути и наметить первоочередные шаги в осуществлении национальной информационной стратегии. Среди них, по мнению Президента, в первую очередь, обеспечение равного доступа к информации всех граждан Украины, независимо от места их проживания; качественное наполнение информационного продукта; определение путей дальнейшего развития национального телевидения.

В.ЮЩЕНКО предложил членам Национального совета выработать план действий на 2008 год по развитию национального информационного пространства. В ближайшее время особого внимания, считает Президент, требуют разработка и реализация Государственной программы внедрения цифрового вещания в Украине, создание на высоком качественном уровне образовательных и культурных программ и программ социального направления.

Говоря об украинском телевидении, Президент особо подчеркнул, что некоторые телеканалы откровенно игнорируют требования государственного законодательства. В частности, в дни траура в связи с трагедией на шахте им. А.Засядько и День памяти жертв Голодомора отдельные телеканалы в эфире транслировали развлекательные программы, невзирая на законодательство и чувства своих соотечественников. Требования Закона Украины «О телевидении и радиовещании» должны выполняться всеми участниками, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Также во время встречи обсуждались нынешнее состояние и перспективы развития Национальной радиокомпании Украины (НРКУ).

В.ЮЩЕНКО заверил членов Национального совета, что как Президент Украины будет способствовать всех их предложениям и инициативам в осуществлении национальной информационной стратегии.