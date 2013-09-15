В Артемовске открылся стадион, в реконструкцию которого было вложено 120 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, стадион в Артемовске - это одна из лучших комплексных учебно-тренировочных баз страны. Сейчас в комплекс реконструированного стадиона «Металлург» входят стандартное футбольное поле, легкоатлетический манеж и легкоатлетическое ядро. Также стадион имеет комплекс спортивных площадок - футбольное поле с искусственной травой, площадки с оборудованием для общей физической подготовки, для пляжного волейбола и для стритбола.

Читайте также: Пресс-служба "Металлиста" подтвердила продажу стадиона Сергею Курченко

Спортивно - административный корпус стадиона включает в себя административно - бытовые помещения, гардеробную, медицинский и восстановительный центры, тренажерный зал, игровой зал с современным покрытием, оборудованием и трибунами для зрителей, а также пневматический тир.

В ОГА отметили, что вложенные в реконструкцию стадиона более 120 млн грн – это средства из разных источников финансирования, включая государственный, областной и городской бюджеты.

Участие в открытии спортивного комплекса после реконструкции принял первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей Дергунов. Он поздравил жителей Артемовска с Днем города и пожелал, чтобы «таких подарков, как этот прекрасный стадіон, было как можно больше». Дергунов подчеркнул, что новый стадион является хорошим примером реализации социальных инициатив главы государства по развитию физической культуры и спорта.

Первый замруководителя области наградил отличиями представителей строительных организаций, которые были задействованы на реконструкции стадиона, а также спортсменов Артемовска.