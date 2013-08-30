Освобожденные в Ливии моряки требуют зарплату и не знают, куда плыть

Об этом пишет газета Сегодня.

Как сказали родственники моряков, решения о выходе судна из порта они ждут сегодня, когда закончится отгрузка автомобилей. Но в компании-операторе «Этель» не спешат доставлять моряков домой. «Сказали, что это дорого. Они могут снять с корабля только 8 человек, а остальные продолжат работать», - сказала жена третьего механика Наталья Жорина.

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Моряки тоже не спешат покидать судно. «В нашем МИДе им предложили билеты на самолет, чтобы они могли вернуться домой. Но они очень боятся, что им не выплатят зарплату, которую задолжали уже за несколько месяцев. А на вопросы, когда будут деньги, компания не отвечает», - сказала сестра второго помощника капитана Виктория Полтарецкая. По ее словам, задержки с зарплатой были еще до инцидента в порту, и за время, проведенное в плену, образовалась достаточно серьезная задолженность.

«Я звонила в компанию. Там мне сказали, что сейчас денег у них нет, и в ближайшее время на зарплаты можно не рассчитывать. Люди в панике, они 43 дня провели в плену, они хотят домой, но и деньги потерять не хотят», - сказала Жорина. Сумму задолженности родственники не уточняют, но в среднем квалифицированный моряк на судне зарабатывает около 1 тыс. долл. в месяц.

Кроме того, моряки не знают, куда плыть после выхода из порта. В компании ничего по этому поводу не сообщили. Родственники предполагают, что корабль пойдет на Кипр заправляться, но наверняка это неизвестно. В компании-операторе судна «Этель» комментировать ситуацию отказались.

Моряков взяли в плен из-за того, что предприниматели из Иордании дважды продали крупную партию автомобилей. В итоге вместо Бенгази авто доставили в Ильичевск, а украинские моряки стали заложниками потерявших деньги ливийских бизнесменов.