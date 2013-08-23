В Украине - самая низкая инфляция среди стран СНГ

Об этом сообщила на своем сайте Государственная служба статистики со ссылкой на данные Статкомитета СНГ.

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По информации Госстата, по итогам первого полугодия по сравнению с началом текущего года средний показатель инфляции для стран СНГ составил 2,8%. Наибольший показатель инфляции из стран СНГ зафиксирован в Беларуси – 7%, наименьший, не считая Украины (0,2%), - в Азербайджане – 1,4%. Данные по инфляции в Туркменистане и Узбекистане за указанный период в отчете Госстата не приводятся.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в июле 2013 года по сравнению с июнем составила 0,1%, в годовом выражении (против июля 2012 года) зафиксирована нулевая инфляция, с начала 2013 года (июль 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,1%.

Инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.