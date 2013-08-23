Госдолг Украины в июле вырос на 1,5%

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

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Согласно сообщению, в январе-июле по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,724 млрд долл., или на 7,32%.

В гривневом эквиваленте в июле общая сумма госдолга выросла на 8,169 млрд грн - до 553,265 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за июнь 2013 года снизилась на 382 млн долл., или на 0,56%, - до 68,197 млрд долл. В январе-июне по сравнению с началом года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 3,702 млрд долл., или на 5,43%.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2012 году вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн.