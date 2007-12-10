Бойко нажалуется послу США на Киевоблэнерго

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО поручил заместителю председателя Минтопэнерго Владимиру ЛУЧНИКОВУ подготовить ноту послу США в Украине Вильяму ТЕЙЛОРУ в связи с систематическим невыполнением ЗАО "AES-Киевоблэнерго", которой владеет международная корпорация AES (США), требований нормативных документов, регулирующих деятельность областных энергоснабжающих компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Ю.БОЙКО сделал во время всеукраинского селекторного совещания по вопросам проведения осенне-зимнего периода 2007-2008 гг. в субботу в Киеве.

В частности, по данным Минтопэнерго, за десять месяцев компания выполнила ремонт воздушных линий только на 68,9% от плана на год при среднем показателе по Минтопэнерго 86,8%; трансформаторных подстанций – 68,2% от запланированного на год при среднем показателе по Минтопэнерго 93,1%; расходы на ремонт электрических сетей – 56,7% от запланированного на год при среднем показателе по Минтопэнерго 91,2%.

В ходе совещания представители Госэнергонадзора заявили о невыполнении "AES-Киевоблэнерго" предписаний, данных ранее энергокомпании надзорными органами.

Справка УНИАН. ЗАО "AES-Киевоблэнерго" эксплуатирует распределительные электрические сети, расположенные на территории Киевской области (за исключением столицы) и поставляет электроэнергию потребителям региона.

Владельцем 89,12% акций "AES-Киевоблэнерго" является AES Washington Holdings B.V. (Нидерланды), дочерняя компания AES Corp. (США).