Победительницей российской «Фабрики звезд» стала украинка (фото)

В воскресенье в России прошел финал седьмой «Фабрики звезд». То, что первое место займет 20-летняя украинка Настя Приходько, мало кто ожидал.

Победу прочили либо дуэту БиС, либо Марку Тишману. Но победила «темная лошадка» Приходько. Марк занял второе место, а третье поделили группы Инь-ян и БиС.

На финальном концерте «Фабрики» продюсерам проекта удалось собрать самых звездных представителей российской эстрады.

Алла Пугачева с Кристиной Орбакайте исполнили песню из продолжения кинофильма «Ирония судьбы». Максим Галкин выступал вместе с Приходько и радовался ее маленьким победам, как своим. Гарик Сукачев тоже не скрывал своего восхищения украинкой. Певец признался, что темпераментная девушка напоминает его в молодости.

Победителям достались ощутимые призы. Насте – колье с 70 бриллиантами, Марку – поездка в Лос-Анджелес на церемонию Grammy в качестве гостя, а группам БиС и Инь-ян - съемка клипа и запись альбома.

Настя Приходько окончила Киевское высшее музыкальное училище имени Глиера. Четыре года назад пробовалась на кастинг в ВИА Гру, но неудачно.

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