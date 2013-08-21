Адвокаты Титушко хотят запретить слово "титушки"

Тем временем, сам Вадим старается вести привычный образ жизни — ежедневно ходит на тренировки и готовится к учебе. Бросать вуз он не намерен, сообщает газета Вести со слов его защитника Оксаны Шкоды.

"Дело очень сложное, так как здесь замешана политика. И из Вадима сейчас пытаются сделать козла отпущения, мол, кто-то же должен ответить за события 18 мая в Киеве", — говорит Шкода.

По ее словам, даже если Титушко признают виновным, защита будет пытаться минимизировать наказание.

"Мы будем стараться, чтобы ему приговор, если все-таки его признают виновным, был минимальным — условный срок", - сообщила адвокат.

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Что касается идеи о запрете использования фамилии ее подзащитного как нарицательного, эксперты в области авторского права говорят, что в жизнь это будет сложно воплотить — ведь в стране очень много людей с такой фамилией, отмечает издание.

Напомним, 18 мая во время митингов оппозиции и регионалов группа спортивных молодых людей устроила драку с оппозиционерами. Потасовку начали снимать корреспондент "5 канала" Ольга Сницарчук и фотограф издания "Коммерсант" Владислав Содель. Это вызвало неудовольствие спортсменов, которые избили журналистов. При этом милиция бездействовала.

Одним из нападавших оказался ранее судимый житель Белой Церкви Вадим Титушко по кличке "Румын".