Адвокат Титушко не явился на суд по делу об избиении журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, суд принял такое решение сегодня в связи с неявкой адвоката обвиняемых Андрея Калмыкова

Соответствующее решение объявила сегодня председательствующая в судебном заседании судья Лариса Радуцкая.

В начале заседания суда обвиняемые по делу передали заявление адвоката, в котором отмечается, что в связи с его тяжелой болезнью (травма) он не может присутствовать сегодня на заседании. Между тем ни потерпевшие, ни прокурор, ни обвиняемые не возражали против продолжения заседания суда. Однако судья Радуцкая постановила перенести заседание на 30 августа 14.00.

По теме: Титушко сменил адвоката

“Чтобы не нарушать право на защиту, суд решил отложить рассмотрение дела на 14.00 30 августа”, - объявила судья Радуцкая в начале заседания суда.

В свою очередь, адвокат потерпевших Игорь Федоренко не сомневается в болезни адвоката обвиняемых и не считает это затягиванием дела.

“Сегодня утром мы с ним (адвокатом обвиняемых Калмыковым — ред.) обсуждали детали сегодняшнего заседания. Поэтому, я думаю, что скорее всего, это правда, и что-то случилось”, - сказал Федоренко.

В свою очередь, прокурор по делу Виталий Панов выразил уверенность, что 30 августа адвокат обвиняемых появится, и заседание суда состоится.

Между тем, прокурор отметил, что процессуально заменить адвоката без его присутствия невозможно.

Как сообщал УНИАН, 18 мая 2013 года в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

У здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5-го канала» Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ-Украина» Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку с «свободовцами» на Большой Житомирской.

Позднее милиция задержала и выдвинула обвинение еще трем парням: Приходько, Ярошенко и Пшуку, их дела объединили с делом Титушко.