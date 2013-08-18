В Киеве освящают Собор Воскресения Христова (фото)

Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк и депутаты “Батькивщины”, среди которых Андрей Иванчук, Лилия Гриневич, Елена Кондратюк, Николай Княжицкий, Степан Кубив, Михаил Хмиль, Максим Бурбак, Владимир Шкварилюк, Владимир Бойко, принимают участие в торжествах по случаю освящения Патриаршего Cобора Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В Соборе Воскресения Христова идет Архиерейская служба Божья.

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Как напомнили в пресс-службе, 17-18 августа совершается Всецерковное паломничество к Патриаршему собору Воскресения Христова в Киеве и проводится его освящение.

Краеугольный камень Собора Воскресения Христова был заложен в 2002 году. Храм строился «соборно», на пожертвования верян со всего мира.

«Торжества по случаю освящения Собора, построенного на берегу Днепра, знаменуют возвращение Украинской греко-католической церкви к ее корням времен Владимирового Крещения, 1025-летие которого УГКЦ также празднует в эти дни», – отмечается сообщении.