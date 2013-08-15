УГКЦ ожидает до 20 тысяч паломников на свое празднование Дня Крещения Руси

В Украинской греко-католической церкви ожидают более 20 тысяч паломников на освящение Патриаршего собора Воскресения Христова и празднование 1025-летия Крещения Руси-Украины, которое состоится 17-18 августа в Киеве. Об этом сообщил о. Любомир Яворский, руководитель Патриаршего паломнического центра УГКЦ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации УГКЦ, первые паломники прибудут в Украину уже в пятницу, 16 августа. Это будут верующие из Канады, Бразилии, США, Аргентины, Австралии, стран Западной Европы, Великобритании, Казахстана, Беларуси и России.

Проведение основных праздничных мероприятий запланировано на 17-18 августа и будет включать такие события: Всеукраинский съезд сообществ «Матери в молитве», выставки «Патриарх Иосиф Слепой» и «Папа и Украина», Образовательный форум «Христианские ценности в образовании. Вызовы и перспективы», концерты духовной музыки, ночные молодежные бдения, благотворительный банкет, духовно-художественную программу, Торжественную академию в Национальном дворце искусств «Украина».

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Центральными событиями станут: Молебен к святому равноапостольному князю Владимиру и Всенощная с Образом освящения Патриаршего собора (экстерьер) – 17 августа; Торжественный прецессионный ход, Архиерейская Божественная Литургия, Чин освящения Патриаршего собора (интерьер), возобновление крестных обетов и Чин освящения воды на Днепре – 18 августа.

С 9-ти часов 18 августа Первый Национальный телеканал будет транслировать в прямом эфире Архиерейскую Литургию, во время которой будет освящен престол Патриаршего собора Воскресения Христова.

Как сообщается, решение о построении Патриаршего собора Воскресения Христова на левом берегу Днепра Синод Епископов УГКЦ принял в 2002 году. Проект собора разработал в традициях современного церковного зодчества архитектор Николай Левчук.

Вместе с административным зданием собор образует Патриарший центр УГКЦ площадью 1,72 гектара.

Строительство комплекса началось 9 сентября 2002 года.

27 октября того же года состоялось освящение краеугольного камня с участием тогдашнего главы УГКЦ Блаженнейшого Любомира (Гузара). Богослужения с тех пор проводились во временной молитвенной часовне.

В октябре 2004 года освящены и установлены на куполе пять крестов. В освящении приняли участие епископы УГКЦ четырех континентов мира.

21 августа 2005 года на площади возле храма с участием нескольких тысяч верующих прошли торжества по случаю перенесения центра главы Церкви из Львова в Киев.

19 января 2006 года в подвальной части храма была отправлена первая литургия.

27 марта 2011 года в Патриаршем соборе Воскресения Христова состоялась интронизация новоизбранного Предстоятеля УГКЦ Блаженнейшого Святослава (Шевчука).

Высота храма – 50 метров, он вмещает 1,5 тысячи человек.