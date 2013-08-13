В Житомире парень приковался к батарее из-за загранпаспорта (фото, видео)

Об этом в комментарии ситуации корреспонденту УНИАН рассказала в телефонном разговоре сотрудник сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук.

По ее словам, "сегодня в Королевский райотдел милиции поступило телефонное сообщение о том, что в помещении Управления государственной миграционной службы в Житомирской области житель областного центра приковал себя цепью к батарее отопления, выражая таким образом протест деятельности работников ведомства".

На месте происшествия побывала следственно-оперативная группа Королевского райотдела милиции Житомира.

Правоохранители выяснили, что человек целенаправленно пришел в областное Управление ДМС с акцией протеста.

Этим протестующим оказался Иван Фурлет, который доказал в суде первой инстанции, что оформление и выдача загранпаспорта в Украине стоит 170 гривен, а не 370, как отмечается на сайте Государственной миграционной службы. Однако, после того, как Фурлет выиграл суд первой инстанции, 8 августа этого года своим постановлением Житомирский апелляционный административный суд обязал УДМС в Житомирской области повторно рассмотреть вопрос оформления и выдачи ему заграничного паспорта на основании представленных им документов.

Поэтому сегодня он протестовал против задержки изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу и против немотивированных платежей.

Руководители Управления ДМС разъяснили протестующему порядок проведения процедуры получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу и предупредили его об ответственности за грубое нарушение общественного порядка и недопущение нормального функционирования ведомства.

Также служащие УДМС обратились в милицию с соответствующим заявлением. По этому обращению информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований и по факту хулиганства (ст.296 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство.

Впрочем, Фурлет акцию протеста так и не прекратил и еще находится в помещении Управления ДМС в Житомирской области.