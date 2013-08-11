По факту взрыва газа в Луганске открыто уголовное производство

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

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Согласно сообщению, данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Следственные действия проводит следственное управление ГУМВД в области. Процессуальное руководство досудебного расследования осуществляется прокуратурой Луганской области.

Как сообщал УНИАН, взрыв произошел сегодня в 12.30 на 6-м этаже 14-этажного жилого дома на ул. Шевченко, 4, в центре Луганска. В результате повреждены бетонные перегородки на пятом, шестом и седьмом этажах.

Один человек погиб. Пострадали, по разным данным, от 6 до 16 человек. Основная версия чрезвычайной ситуации - взрыв бытового газа.