В Луганске под завалами нашли вторую жертву взрыва (фото)

Количество жертв после взрыва многоэтажки в Луганске возросло до двух человек.

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Об этом "Вестям" рассказали в пресс-службе прокуратуры города.

"Под завалами нашли еще одного погибшего, его личность сейчас устанавливается", - рассказали в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, количество пострадавших от взрыва бытового газа на данный момент – 18 человек. Устанавливается личность первого погибшего, это мужчина лет 50.

Всего из здания уже эвакуировали 60 человек. Из пострадавших 12-летняя девочка – в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших - двое детей.

В результате взрыва обрушились бетонные плиты на 5, 6 и 7 этажах.

По факту взрыва дома открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 – нарушение пожарной безопасности, повлекшее смерть людей. Виновным светит 8 лет тюрьмы.